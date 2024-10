Bartın Üniversitesine (BARÜ) Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü’ verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan Prof. Dr. Ramazan Yılmaz ve Prof. Dr. Osman Gençel, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Çağlar Özhan, BARÜ’lü öğrenciler Yaren Yerlikaya, Metehan Şahin, Selim Doğukan Yolcu ve Taha Enes Baykurt katıldı.

BARÜ’nün kalkınma odaklı stratejisi ödül getirdi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende bilimsel çalışma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” de sahiplerini buldu. Bu kapsamda BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu danışmanlığında, TEKNO-MAR Yönetim Kurulu Başkanı İlker Köklü’nün başvuru sahibi olduğu “Akıllı Elektronik Çit” başlıklı proje kurumsal kategoride ‘Yerel Kalkınmaya Katkı’ ödülüne layık görüldü. Ödülü, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesi temel önceliğimiz oldu”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul öncesinden başlayarak yükseköğrenime kadar her aşamada Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesini temel öncelik olarak belirledikleri ifade ederek “Biz medeniyetler beşiği bin yıllık Anadolu coğrafyasının sakinleriyiz. Biliyoruz ki ilme, araştırmaya, bilime ve düşünceye verilen değer ne kadar büyükse bir ülkenin istikbali o kadar hayırlıdır. Akademi sadece bilgi aktarımı değil, bir ülkenin ihtiyacı olan pozitif ve sosyal bilimlerin can damarıdır. Milletin teveccühüyle ülkeyi yönetme görevini devraldığımız günden beri gündemimizin en başına eğitimi yerleştirdik. Okul öncesinden başlayarak yükseköğrenime kadar her aşamada Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesini temel önceliğimiz olarak belirledik. Çok geniş bir yelpazede bugün geriye doğru baktığımızda imkânsız görünen nice düzenlemeyi kararlılıkla hayata geçirdik. 2002 yılında 76 olan yükseköğretim kurumu sayısı bugün itibarıyla 208’e ulaştı” açıklamasında bulundu.

“Mazi ile ati arasında kuracağımız köprünün en önemli ayaklarından biri üniversitelerdir”

Üniversitelerin kanunda yazan görevlerini yaparken gençlerin karakter gelişimlerini ihmal etmemeleri gerektiğini de aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgüvenli nesiller ile yarınlarımıza sahip çıkarken gençlerimizin iyi eğitim almaları kadar vicdanlı olmalarını da aynı derecede önemsiyoruz. Milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli değerlerimiz için üniversitelerin daha fazla sorumluluk alması ve sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Mazi ile ati arasında kuracağımız köprünün en önemli ayaklarından biri üniversitelerdir” dedi.

“Türkiye’yi küresel etkiye sahip bir araştırma ülkesi haline getirmek istiyoruz”

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise yükseköğretimdeki stratejik hedeflerden bahsederek “Yükseköğretim Kurulu olarak 5 stratejik hedefimiz var: Erişilebilirlik, Kalite ve Üretkenlik, Araştırma ve Yenilikçilik, Uluslararasılaşma ile Hayat Boyu Öğrenme ve İstihdam. Bu kapsamda her yıl yenilikçi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yükseköğretimde Türkiye’yi küresel etkiye sahip bir araştırma ülkesi haline getirmek amacıyla çalışıyoruz. Araştırma ve uygulama merkezlerinin kapasitesini artırmak için örnekler geliştiriyoruz. YÖKAK nezaretinde program akreditasyonunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Uluslararasılaşma hedefimiz ise akademik hareketliliği, bölgesel ve küresel bir gücümüz haline getirmektedir. Ülkemiz üniversiteleri, uluslararası eğitimde cazibe merkezi haline gelmiştir” diye konuştu.

“Gayretlerimizin ödülle taçlandırılmasından gurur duyuyoruz”

Üniversitede oluşturulan bilim ekosistemi neticesinde pek çok başarıya imza attıklarını vurgulayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Özgün, yenilikçi ve nitelikli bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından verilen üstün başarı ödüllerinde, Üniversitemizin ‘Yerel Kalkınmaya Katkı’ ödülüne layık görülmesinin gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız bu ödülü, eğitime ve bilime verilen önemin en anlamlı göstergesi olarak görüyoruz. Tüm bileşenlerimizi motive edeceğine inandığım ödülü kazanan projesiyle yerel kalkınma üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu’nu ve tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Proje ile geliştirilen ürünün, enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağı güneşten sağlaması sayesinde sürdürülebilirliğe, tarım faaliyetlerine ve elde etmiş olduğu ihracat başarısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin yarınları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

Milli teknoloji hamlesine yönelik ülkemizin stratejik hedef ve öncelikleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Rektör Uzun, “Bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar yürüten üniversitelerden biri olarak bulunduğumuz yerden başlayarak bölgemize ve ülkemize değer katacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle yarınlara olan yürüyüşümüzde yaptığı liderlikle önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşumuzdan bu yana yanımızda olarak destekleri ile güç veren Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca daima daha iyiye ulaşmamız noktasında teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimizin kurum ve kuruluşları arasındaki yüksek uyum ve iş birliğinin yanı sıra ve mevcut ekosistemin oluşturulmasındaki katkıları için Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a, yakın ilgileri için milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz’a ile kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu itibarla yeni akademik yılın ülkemize ve yükseköğretim kurumlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemizdeki ekosistem bizi daha iyisini yapmak için teşvik ediyor”

BARÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaybeyoğlu ise ödül dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek “Üniversitemizde ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla oluşturulan proje üretme ekosisteminde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin ihtisaslaşmış olduğu alanda dijitalleşme, akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti uygulamalarının bölgesel kalkınmaya entegrasyonunun sağlanması amacıyla bölgede gerçekleştirilen ticari ve ekonomik faaliyetlere katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üretip ihracatı konusunda büyük mesafe kat ediyoruz. Bu düşüncelerle proje üretme ve üretileni hizmete sunma noktasında bizleri teşvik ederek yüreklendiren Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca destekleri için Dekanımız Prof. Dr. Sayın Bülent Cengiz’e ve iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz proje dolayısıyla TEKNO-MAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Köklü’ye teşekkür ediyorum” dedi.