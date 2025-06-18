Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen 3 futbol kulübünün başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süper Lig’e yükselen 3 futbol kulübünün başkanları, teknik heyeti ile oyuncularını kabul etti.

Kabulde konuşan Erdoğan, Süper Lig’e yükselen takımların temsilcilerini 2024-2025 sezonunda elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Oldukça çekişmeli geçen bir spor takviminin sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde geride bırakıldığını belirten Erdoğan, insanları ve taraftarları derinden yaralayacak, futbolun ruhuna ters düşecek olaylarla karşılaşılmadığını, gelecek sezonda da bu atmosferin iyileştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin etrafının adeta yangın yerine döndüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Etrafı adeta yangın yerine dönmüş ülkemiz, tüm bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah göz dolduruyor. Bu vasfımıza birilerinin gölge düşürmesine hiçbirimiz izin veremeyiz" diye konuştu.

Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolmasının, sahada ter döken oyuncuların sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması şartına bağlı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz, gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin spor altyapısında çok ileri bir noktaya ulaştığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Türkiye’nin dört bir yanını spor tesisleri, yüzme havuzları, halı sahalarla doldurduk. Toplam tesis sayımızı bin 575’ten aldık, 4 bin 511’e yükselttik. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp, yerlerine uluslararası standartlara sahip yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 40’ı hizmete girdi. 3 tanesinin yapımı, 3 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İnşallah onları da süratle tamamlayacağız. Bizim tek bir gayemiz var, o da Türk futbolunun uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesidir. Bu hedefe ulaşılmasında sadece devletimizin çabaları yeterli olmaz. Federasyonumuz ile spor kulüplerimizin de bize destek vermesi önemli. İnşallah sizlerle omuz omuza vererek dayanışma içinde bu hedefimize hep birlikte ulaşacağız."

Kulüp temsilcilerine gelecek sezon Süper Lig’de yapacakları maçlarda başarılar dileyen Erdoğan, Ankara’da yapımı devam eden 55 bin kişilik stadyuma bir an evvel kavuşturmak istediklerini dile getirdi.

Erdoğan’a forma giydiği maçta çekilmiş fotoğraf takdim edildi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübünün 16 yıl sonra Süper Lig’e yeniden yükseldiğini belirterek, Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da kendi imkanları doğrultusunda ligin en genç ikinci takımıyla Süper Lig’e yükseldiklerini ifade etti. Yapılacak yeni stadyumlarında başarılar elde etmek istediklerini söyleyen Hurma, "En büyük arzumuz, sizlerin de futbol oynadığı Vefa Stadı’na bir Avrupa takımını getirmek" diye konuştu.

Hurma, 22 Şubat 1977’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da forma giydiği İETT-Sultantepe maçında çekilen fotoğrafı yanlarında getirdiklerini belirterek, "Sporcu bir Cumhurbaşkanı’mız olduğu için çok mutluyuz. Sizlerin spora verdiği destekle biz de ülkemiz sporuna daha büyük hizmetler ederiz" dedi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur da takımının Süper Lig’de en çok kalan takımlardan biri olduğunu söyledi. Bazı talihsizliklerden dolayı bir süredir takımın sıkıntı çektiğini dile getiren Sungur, "Bu sıkıntılarımızı aşıyoruz. Güzel bir stat yaptırıyorsunuz, sizin emirlerinizle. Bu da bittiği zaman dünyadaki örnek statlardan biri ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

"Önce stat bizi biraz ürkütüyordu"

Altyapı ve spor okullarıyla birlikte yaklaşık 1700 çocuk ve gence bu tesislerde spor yaptırdıklarını belirten Sungur, bunun kendileri için çok büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Gençlerbirliği’nin altyapıya verdiği öneme vurgu yapan Sungur, "Arda Güler’lerden başlayıp birçok İrfan Can Kahveci’ler gibi isimlerden hepsi bizim Beştepe’deki tesislerden çıkmıştır. Size de destekleriniz için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Sungur, yeni stada ilişkin şunları kaydetti:

"Önce stat bizi biraz ürkütüyordu. 55 bin kişi hani biz oraya 7-8 bin kişi bile soksak, kale arkasında kaybolur. Fakat gördük ki 1. ligde başarılı olunca 17-18 bin kişilere geldi. Eryaman Stadı’nın kapasitesi zaten 22 bin kişi. Yani stat dolu. Bir de misafir takım olduğunu düşünün. Demek ki biz süper ligde biraz böyle bir hareketlilik oluşturursak, 25-30 bin kişiye kadar stadımıza gelebilecek bir potansiyel olduğunu gördük."

Takım başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma ve futbol oynadığı döneme ait fotoğrafın hediye edildiği kabulde, hatıra fotoğrafı çektirildi.