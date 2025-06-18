A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup etti. VNL’de 5. maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.30’da Kanada ile karşılaşacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Andrea Pucher (İtalya)
Dominik Cumhuriyeti: Brayelin Martinez, Gaila Lopez, Arina Rodriguez, Candida Arias, Yonkaira Pena, Jineiry Martinez, Yaneirys Rodriguez (L) (Samaret Caraballo, Tapia, Matos)
Başantrenör: Marcos Kwiek
Türkiye: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz (L), (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Aslı Kalaç, Meliha Diken)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 25-27, 19-25, 26-28
Süre: 1 saat 29 dakika