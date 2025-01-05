Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde Kıbrıs gazisi komşusu Muhammet Karslı’nın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun ve Ordu’daki Olağan İl Kongrelerinin ardından havayolu ile dün akşam memleketi Rize’ye geldi. Babaocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı’nın evine uğrayarak taziyede bulundu. Komşusu Karslı’nın taziyesinde dua ederek Kur’an-ı Kerim de okuyan Erdoğan, bugün de öğle namazı sonrasında Muhammet Karslı’nın Güneysu Merkez Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazı sonrasında partisinin ilk kongresine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Karslı ise namaz sonrasındaki Merkez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.