Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu kabul etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Bakan Güler, mevkidaşını parti genel merkezinden uğurladı.
Kaynak: İHA