Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hankendi’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde Hankendi Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hankendi’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve varılan ateşkes ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.