. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı kabul etti.

NATO Liderler Zirvesi, Hollanda’nın Lahey kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı zirve öncesinde NATO liderleri, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı. Karşılama töreni ve fotoğraf çekiminin ardından Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı’na geçildi. Erdoğan, toplantı kapsamında ikili temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran-İsrail çatışması ve gelişmeleri de dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail’in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze’de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin’deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kendi güvenliklerini de tehlikeye atacağını, sosyal ve ekonomik refah artışının Suriye’ye mültecilerin geniş çaplı geri dönüşlerini sağlayacağını ifade etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.