Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eczaneye ilaç getiren kurye aracının geri manevra yaptığı sırada çarptığı motosikletin sürücüsü, durumuma sinirlenerek attığı yumrukla aracın camını patlattı. Kanlar içerisinde kalan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2011 Sokak üzerinde bulunan bir eczanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 34 HAZ 291 plakalı kurye aracı, eczane önünde geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen 09 ANP 699 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sinirlenen motosiklet sürücüsü E.G., kurye aracının arka camına yumruk atarak patlattı. Kırılan cam parçaları motosiklet sürücüsünün kolunu keserken, kanlar içinde kalan E.G.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan E.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.