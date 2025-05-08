Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını söyledi.

Erdoğan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin bu sürece katkı sağladığını belirterek, "Sayın Sudani’nin ortaya koyduğu irade ve vizyon bu noktaya gelmemizde çok önemli bir rol oynamıştır. İnşallah bu ivmeyi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Erdoğan, "İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık" ifadelerini kullandı.

Irak ile derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin yalnızca iki devlet arasındaki münasebetler olarak görülmediğini kaydederek, "İşbirliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz" diye konuştu

PKK, FETÖ ve DAEŞ’e karşı ortak mücadele vurgusu

Güvenlik ve terörle mücadele alanındaki işbirliğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin olduğu kadar Irak’ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ’e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik" dedi.

Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştığını hatırlatarak, potansiyelin çok daha yüksek olduğunu belirtti. Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hem Irak’ın hem de bölgenin refahına katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik adımın parçası olmaya davet etti.

Petrol sevkiyatı, enerji işbirliği, bankacılık, sanayi, eğitim ve yükseköğretim alanlarında da önemli başlıkları ele aldıklarını belirten Erdoğan, doğalgaz ve enerjinin diğer alanlarında da işbirliğini artırmak istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl imzaladığımız su çerçeve anlaşması ve tesis ettiğimiz işbirliği mekanizmaları marifetiyle altyapının ıslahına dair olmak üzere Irak’la ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz. Irak, Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz. Özellikle elektrik alanında derinleşen işbirliğimizi doğalgaz ve enerjinin diğer alanlarına teşvik etme arzusundayız" Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’nin basiretli yaklaşımı sayesinde Irak’ın bölgesel istikrara katkı sunduğunu belirterek, Suriye ile geliştirilen iyi komşuluk ilişkilerinin de bölgede barışa hizmet edeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, "Irak’ın bilhassa Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölgemizin istikrar ve huzuru bakımından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu konuda Irak’la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İsrail’in Gazze’de başlattığı sonrasında Lübnan’a ve Suriye’ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçları ortadadır. İsrail, bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrasızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. Bunun ham bir hayal olduğunu zamanla daha net göreceğiz. İsrail’in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze’deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak vahimli boyutlara ulaşmış vaziyette. İsrail üzerindeki baskının arttırılması dahil, elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda Hazreti kardeşimle mutabık kaldık" diye konuştu.

"Pakistan-Hindistan gerilimi endişe verici"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimden ve sivil kayıplara neden olan saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olayların tırmanmadan önce tansiyonun düşürülmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Erdoğan, "Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

Irak’taki Türkmenlerin, iki ülke ilişkilerine katkı sunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kardeşim Sudani’nin Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret dolayısıyla Başbakan Sudani’ye teşekkür ederek, istişarelerin ve alınan kararların her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Öte yandan Türkiye ile Irak arasında, göç, eğitim, uyuşturucuyla mücadele, afet ve acil durum yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayisi, yükseköğretım, metroloji ve hukuk alanında önemli işbirliklerini içeren 11 anlaşma imzalandı.