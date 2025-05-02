Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs Cumartesi günü günübirlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret yapacak.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs Cumartesi günü KKTC'ye yapacağı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacağı bildirildi.

Ziyaret dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacağı kaydedildi.