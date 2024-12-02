Çukurova Belediyesi atletizmde başarıdan başarıya koşuyor. Çukurova Belediyesi atletizm takımı üç aylık zaman diliminde katıldığı dört maratonda 4 birincilik, 1 ikincilik, 4 üçüncülük elde etme başarısını gösterdi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, kısa zamanda büyük başarılar elde eden atletizm takımını ve sporcuları kutlayıp, başarılarının devamını diledi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Çukurova Belediyesi Atletizm Takımı üç aylık zaman diliminde katıldığı dördüncü maratondan da madalya ve kupayla döndü. Aynı zamanda Çukurova Belediye personeli olan Koray Het, geçtiğimiz hafta sonunda Gaziantep’te 6’ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu 21K klasmanında 3’üncü olma başarısını gösterdi. Çukurova Belediyesi atletizm takımı da üçüncülük kupasını elde ederek ilk takım kupasını Çukurova’ya kazandırdı.

Çukurova’yı sporla parlatıyorlar

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Koray Het başkanlığındaki atletizm takımının kısa zamanda elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Sporcuları kutlayan Başkan Kozay, “Hedefimiz her alanda parlayan bir Çukurova. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla Çukurova’yı sporla parlatıyorlar. Hepsini yürekten kutluyorum. Başarılarıyla Adana’ya öncülük yapıyor, gençlerimize de örnek oluyorlar. Henüz yolun başındayız. Bu daha başlangıç. İnanıyorum ki sporcularımız çok daha büyük başarılara imza atacak. Sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.