Şırnak Valiliği’nin koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Cudi Dağı Sefine Bölgesi’ndeki yolun 38 kilometrelik kısmına oto korkuluk montajı gerçekleştirildi.

Nuh Peygamber’in gemisinin indiği yer olarak kabul edilen Cudi Dağı Sefine Bölgesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Yüksek rakımlı patikaları ve keskin virajları nedeniyle geçmişte sürücülere zor anlar yaşatan yol, yapılan çalışmalarla güvenli hale getirildi.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla oto korkuluk montajları belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Çalışmaların tamamlandığı 38 kilometrelik güzergahta, sürüş emniyeti artırılarak bölgeye ulaşımda konfor sağlandı.

İl Özel İdare yetkilileri, Cudi Dağı Sefine’nin inanç turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, sürdürülen çalışmaların bölge turizmine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.