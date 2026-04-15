Çorum'daki eski çimento fabrikası arazisinde, Çorum Belediyesi Beltaş A.Ş. ile Emlak Konut GYO iş birliğinde hayata geçirilecek konut ve ticaret alanı projesi için ihale tarihi açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Çorum ziyareti sırasında, ihalenin Nisan ayında yapılacağını açıkladığı çimento fabrikası arazisine yönelik ticaret ve konut projesinde süreç resmiyet kazandı. E Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, tarafından yapılan açıklamayla ihalenin tarihi netleşti. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Çorum Merkez Bahçelievler'de bulunan eski çimento fabrikası arazisinde hayata geçirilecek proje için 'Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ihalesinin 1. oturumunun 21 Nisan Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülecek projenin, şehrin önemli dönüşüm alanlarından biri olacağı vurgulandı.

27 bin metrekarelik alanda modern proje

Projeye konu arsanın yüz ölçümünün 27 bin 592 metrekare olduğu belirtilirken, emsal inşaat alanının ise 41 bin 389,23 metrekare olarak planlandığı ifade edildi. Eski çimento fabrikası arazisinde yükselecek proje kapsamında konut ve iş yerlerinin inşa edilmesi öngörülüyor. Alt katları ticari alan, üst katları konut olarak tasarlanan yapıların, modern şehircilik anlayışına uygun şekilde planlandığı bildirildi.

'Bu dönüşüm şehrimizin geleceği adına çok önemli bir adımdır'

Çorum Belediyesi ile Emlak Konut GYO iş birliğinde hayata geçirilecek projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmanın şehrin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Çimento fabrikası arazisi, fabrika kapatıldıktan sonra belediyemiz tarafından Votorantim firmasından 102 milyon 500 bin TL'ye satın alınarak Çorum'a kazandırılmıştı. Uzun yıllar atıl durumda kalan bu alanı, yeni projemizle modern bir yaşam ve ticaret merkezine dönüştürüyoruz. Bu dönüşüm, şehrimizin geleceği adına çok önemli bir adımdır' dedi.

Yeni proje ile birlikte, yıllarca atıl kalan çimento fabrikası arazisinin, Çorum'un sosyal ve ekonomik hayatına değer katacak yeni bir cazibe merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

İhale evraklarının Emlak Konut GYO tarafından temin edileceği belirtilirken, ihaleye ilişkin detaylı bilgilere kurumun resmi internet adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.