Çorum’da bir iş yerinin deposundaki, son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimler sonuçlarını vermeye başladı. Yapılan denetimler sürerken, bir iş yeri sahibi, deposunda tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu bilgisini aktararak ürünlerin imha edilmesini istedi. Depoda inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri son kullanma tarihi geçen 4 bin 200 adet şalgamı imha etti.

"Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Zabıta Müdürü İrfan Göyhan vatandaşların güvenli gıda tüketmeleri adına yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Yapılan denetimlerin ardından esnafın artık daha duyarlı davrandıklarını belirten Göyhan, "İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimler ve ağır yaptırım cezaları esnaflarımızı ve iş yeri sorumlularımızı daha dikkatli davranmaya sevk etti. Bir işyeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 adet şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.