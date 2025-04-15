Çorum Belediyesi semt pazarlarındaki kaliteyi artırmak ve vatandaşlara daha modern alışveriş alanları sunmak amacıyla iki pazar yerini kapalı hale getirecek.

Çorum’un birkaç bölgesinde mevcut olan ve kurulan semt pazarlarından Cumartesi ve Pazartesi pazarını kapalı hale getirecek proje tamamlandı. Proje kapsamında çalışmalar kısa sürede başlayacak.

Pazarlarda yapılan düzenlemelerle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hemşehrilerimiz ve dürüst esnafımız yapılan çalışmalardan memnun. Şimdi daha kaliteli ve konforlu pazarlar için Cumartesi ve Pazartesi pazarlarımızı kapatıyoruz. Projemiz hazır, kısa sürede çalışmalar başlıyor" dedi.

"Manav kalitesinde pazar"

Düzenlenen proje kapsamında Türkiye’ye örnek manav kalitesinde semt pazarları yapmayı hedefleyen Aşgın "Türkiye’ye örnek, manav kalitesinde pazarlar hedefliyoruz. Bu kapsamda iki pazarımızın üstünü kapatarak modern hale getireceğiz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Başkan Aşgın konuyla ilgili yapılan istişare toplantısında Başkan Yardımcıları, belediyenin ilgili müdürleri ve Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile bir araya geldi.