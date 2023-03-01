Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, şap hastalığının önlenmesi amacıyla tedbiren il genelinde hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, şap hastalığının önlenmesi amacıyla tedbiren il genelinde hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, kentte ve çevre illerde şap hastalığının yaygın olarak seyretmesi nedeniyle Çorum il merkezi ve ilçelerinde bulunan hayvan pazarlarının 01.03.2023 tarihinden 22.03.2023 tarihine kadar kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Kentte hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi amacıyla yol kontrollerinin yapılacağını belirten Erdem Kolabaş, hayvan sahipleri ve yetiştiricilerin cezai müeyyideye uğramamaları için il içi ve il dışı hayvan nakillerinde bulundurulması gereken şartları olan hayvanların küpeli olması, il içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporu olması gerektiğini ifade etti.