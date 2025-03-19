Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla fırın denetimlerini ummalı bir şekilde sürdürüyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Çorum’da yapılan denetimlerin haricinde pide üretimine de ayrı odaklanan zabıta ekipleri, kent genelindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmelerin zemin temizliği ve hijyen şartları kontrol edilirken, pide ve ekmeklerin gramajları ile fiyat listelerinin uygunluğu da kontrol edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde gramaj konusunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezken, hijyen ve fiyatlandırma kurallarına uyum sağlandığı tespit edildi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin ise aralıksız devam edeceği belirtildi.