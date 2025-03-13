Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde, öğrencilere yönelik "Ramazan Ayında Beslenme Rehberi" konulu eğitim düzenlendi.

Çorum Engelli Eğitim Merkezi’nde "Ramazan Ayında Beslenme Rehberi" konulu eğitim verildi. Eğitime, Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sağlık, Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı Stajyer Diyetisyen Ahmet Serhat Afşar tarafından verilen eğitime, Çorum Belediyesi kadın ve aile müdürü Mustafa Yaşar, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Eğitimde, Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı. Ahmet Serhat Afşar, oruç tutarken vücutta yaşanan fizyolojik değişiklikler hakkında bilgi vererek, bu süreçte dikkat edilmesi gereken beslenme hatalarına değindi. Afşar, oruç sürecinin sağlıklı ilerlemesi için bilinçli beslenme tercihlerinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar, Ramazan boyunca uygulanabilecek pratik önerilerle bilgilendirildi.