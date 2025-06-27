Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Çorum’da 20-27 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 108 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 26 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 24 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. 4 bin 873 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 8 adet ateşli silah 4 adet kesici-delici alet, 3 adet şarjör ve 23 adet fişek, 59 adet sentetik ecza hapı ve 25,6 gram bonzai ele geçirildi.

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Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 638 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 13 araca idari para cezası uygulandı. 1 sahte plakalı çalıntı araç da polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA