Antalya’nın Kemer ilçesinde 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye’nin en zorlu yüksek dağ yarışı, 11.Corendon Tahtalı Run To Sky, denizden başlayarak 2 bin 365 metre yükseklikte Tahtalı Dağı'nın zirvesinde unutulmaz rekorlarla sona erdi.ANTALYA (İGFA) - Bu yıl ilk kez Skyrunner® World Series takviminde yer alan ve Dünya Şampiyonası Serisi’nin en zorlu parkurlarından biri olarak konumlanan Corendon Tahtalı Run To Sky, Türkiye'nin uluslararası alandaki Skyrunning prestijini bir üst seviyeye taşıdı.

Denizden zirveye uzanan üç farklı parkurda 25 ülkeden 400 sporcu sınırlarını zorladı.

Corendon Tahtalı Run to Sky, Akdeniz’in kıyısından 2.365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine uzanan büyüleyici parkurlarda gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından gelen elit atletler ve doğa tutkunu koşucular, üç farklı parkurda düzenlenen yarışta mücadele etti. Nefes kesen yarışlar sonunda kazananlar belli oldu.

Run to Sky (27K) kategorisi 11. yılında tarihinin en hızlı yarışı oldu. İlk 9 sporcu 3 saat 21 dakikalık parkur rekorunun altında derece yaptılar. Hem kadınlarda hem erkeklerde parkur rekoru geldi.

TAHTALI ZİRVESİNE İSİMLERİNİ YAZDIRDILAR

Berg Sky Race (65K) parkurunda kadınlarda Nadezhda Tishchenko (09:59:57), erkeklerde Ilya Tishchenko (08:45:49) zafere ulaştı.

Run to Sky (27K) parkurunun galipleri ise kadınlarda ise Anastacia Rubtsova (03:17:11) erkeklerde Alain Santamaria (02:46:23) oldu.

KemeRun (12K) etabında birinciliği kadınlarda Eylül Şenal (01:07:51) ve erkeklerde Kasım Çağlar (00:57:49) elde etti.