Bornova’da çevreye yaydığı kötü koku üzerine çevre sakinlerinin şikâyetiyle ortaya çıkan çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Bornova’nın Altındağ Zafer Mahallesi’nde, çevre sakinlerinin şikâyetiyle ortaya çıkan çöp ev dramı, belediyenin müdahalesiyle son buldu. 4495 Sokak’taki iki katlı evde yaşayan 80 yaşındaki emekli çift, kızları ve yeğenlerinin yaklaşık yedi yıldır sağlıksız koşullar altında yaşamaya çalıştığı tespit edildi.

İhbar sonrası harekete geçen Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’yle birlikte kapsamlı bir müdahale gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ve emniyet güçleri eşliğinde yapılan çalışmada, evdeki çöp yığınları kamyonlarla tahliye edildi, çevre dezenfekte edilerek hijyenik koşullar yeniden sağlandı.

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre aile, uzun süredir içine kapanmış ve yardım taleplerine yanıt vermemiş. Komşular, evden yayılan kokular nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ancak içeride dört kişinin bu koşullarda yaşadığını öğrenince derin bir üzüntü duyduklarını belirtti. Olayın ardından ailenin sosyal destek hizmetlerine yönlendirilmesi için ilgili kurumlarla temasa geçildi.