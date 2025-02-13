Konya’nın Karapınar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil olurken çocuklar sokaklarda doyasıya eğlendi.

Karapınar’da kar yağışı çocukların da neşe kaynağı oldu. Okulların tatil olması ile çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı. Kar yağışına sevinen çocuklar doyasıya eğlenip kartopu oynarken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Uzun süredir kar yağışına hasret kaldıklarını belirten Süleyman İlhan, "Okulların tatil olmasına çok sevindik. Arkadaşlarımla kardan adam yapıp kartopu oynadık. Çok mutluyuz" dedi.