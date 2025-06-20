Adıyaman’da 3 arkadaşın ormanlık alanda çakmakla çıkardığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarındaki ormanlık alana giren 14 yaşlarındaki 3 arkadaş atıştırmalıkları yedikten sonra çakmakla oynadı. Çakmakla kağıt tutuşturan 3 arkadaş, örtü yangınına neden oldu. Alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ağaçlar zarar gördü. Polis ekiplerince yakalanan 3 arkadaş, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.