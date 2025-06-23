Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Giray Girgin, gastroenteritin özellikle yaz aylarında yaygınlaştığını ve küçük çocuklarda hayati risk taşıyabileceğini belirterek, ebeveynleri erken müdahale konusunda uyardıİSTANBUL (İGFA) - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Giray Girgin, sulu ishal, kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle acil servise getirilen her iki çocuktan birine gastroenterit tanısı konulduğunu açıkladı.

Bazı bölgelerde bu oranın yüzde 60’a kadar çıkabildiğini belirten Girgin, hastalığın sadece bireysel değil, halk sağlığı açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

YAZ AYLARINDA RİSK ARTIYOR

Gastroenterit, özellikle yaz aylarında sık görülüyor. Sıcak havanın gıdaları bozması, dışarıda tüketilen yiyecek ve içeceklerin hijyen sorunları, yüzme havuzları ve plajlardaki kirli su teması hastalığın yayılmasını tetikliyor. Dr. Girgin, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocukların, özellikle 2 yaş altındaki bebeklerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle daha yüksek risk altında olduğunu ifade etti.

Halk arasında “mide gribi” olarak bilinen gastroenterit, grip virüsüyle değil, virüs, bakteri veya parazitlerle ortaya çıkıyor. En yaygın etken rota virüs olurken, noro virüs, adeno virüs ve astro virüs de hastalığa neden olabiliyor. Dr. Girgin, gastroenteritin hafif gibi görünse de küçük çocuklarda hızla dehidratasyona yol açabileceğini ve tedavi edilmezse böbrek fonksiyonlarında bozulma, bilinç değişikliği, hatta nadiren hayati risk oluşturabileceğini belirtti. Ebeveynlerin, “Çocuk su içiyorsa sorun yoktur” yanılgısına düşmemesi gerektiğini vurgulayan Girgin, elektrolit dengesizliklerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

BELİRTİLER 24 SAATTE GEÇMEZSE DOKTORA BAŞVURUN

Gastroenteritin en sık belirtileri sulu ishal, kusma, karın ağrısı, ateş, halsizlik ve iştahsızlık. İlerleyen durumlarda ağız kuruluğu, gözyaşında azalma ve cilt kuruluğu gibi dehidratasyon bulguları görülüyor. Dr. Girgin, günde 3’ten fazla sulu ishal, sık kusma, yüksek ateş, sıvı alamama, idrar yapmama veya bilinç değişikliği durumunda ebeveynlerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti.

Tanı genellikle öykü ve muayeneyle konulurken, bazı durumlarda dışkı, kan veya idrar testleri gerekebiliyor. Tedavide öncelik, kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması. Hafif vakalarda ağızdan sıvı takviyesi yeterli olurken, ağır tablolarda hastanede damar yoluyla tedavi gerekiyor. Dr. Girgin, antibiyotiklerin sadece bakteriyel vakalarda kullanıldığını ve bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Gastroenteritten korunmak için ise el hijyeni, sebze ve meyvelerin iyi yıkanması, temiz su tüketimi, dışarıda satılan yiyeceklerden uzak durulması ve oyuncak temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Girgin, rota virüs aşısının koruyucu etkisine de dikkat çekti.