Maltepe Belediyesi’nce Maltepeli çocuklara yönelik "Mahremiyet Bilinci ve Sosyal Sınırlar" isimli seminer düzenlendi.

Maltepeli çocukların sağlıklı gelişmelerine katkı sunmayı hedefleyen seminerde mahremiyet bilincinin önemine dikkat çekildi. 7- 10 yaş aralığındaki çocuklar için Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz organize edilen programda, Sosyal Hizmetler Uzmanı Sinem Kaya Polat bilgilendirme yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuğun mahremiyet hakkı bulunduğunu ve bunun devlet ve kanun korumasında olduğunu belirten Polat, çocuklara bedenlerinin kendilerine ait olduğunu ve güvende olmanın hakları olduğunu söyledi. Kişisel sınırların kişilerin güvenliği için gerekli sınırlar olduğunu ifade eden Polat, "Biz bu sınırların içinde olduğumuz sürece ve istemediğimiz kişiler de bu sınırların dışında kaldığı sürece güvendeyiz. Kendimiz ve çevremiz arasında sağlıklı sınırlar koyabilmeliyiz. Hislerimizi başkası değil kendimiz yönetebilmeliyiz" dedi.

Seminerde Polat, çocukların merak ettikleri soruları da yanıtladı. Maltepe Belediyesi’nin ‘Mahremiyet Bilinci ve Sosyal Sınırlar’ isimli seminerlerine önümüzdeki günlerde de devam edilecek.