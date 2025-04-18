Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin düzenlediği ‘Umutlu Yarınlar Çalıştayı’nda, hayal ettikleri ve yaşamak istedikleri Bursa’yı konuşan çocuklar, istek ve önerilerini dile getirdi.

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 10 okuldan 64 öğrencinin katılımıyla ‘Umutlu Yarınlar Çalıştayı’ düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gün boyunca yapılan etkinlikte, yarınların yöneticileri olan çocuklar tarafından geleceğin Bursa’sı konuşuldu. Hayal ettikleri ve olmasını istedikleri kente dair görüş ve düşüncelerini dile getiren çocuklar, hem keyifli vakit geçirdi hem de kente dair yeni fikirler edindi. Çalıştaya katılan çocuklar, daha yeşil, daha çok oyun alanının olduğu, daha güvenli ve hayvan dostu bir kent isteklerini söyleyerek, etkinliği düzenleyen Bursa Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi’ne teşekkür etti.

Çalıştay sonunda konuşulan konular çıktı haline getirilerek, Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından, karar mekanizmalarında çocuk seslerinin de yer alması adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e sunulacak.