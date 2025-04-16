Bursa Osmangazi Belediyesi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en güzel şekilde kutlanması için birbirinden özel programlar hazırladı.

BURSA ( İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Osmangazi’de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Çocuklara özel olarak hazırlanan etkinlikler, 19-23 Nisan tarihlerinde Osmangazi Meydanı’nda düzenlenecek.

5 gün boyunca sürecek olan kutlama programı kapsamında; geleneksel çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler, dans gösterileri ve konserler düzenlenecek. Etkinliklere katılarak gönüllerinde eğlenecek olan çocuklar için çeşitli ikramlarda bulunulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ana merkezi olacak olan Osmangazi Meydanı’nda etkinlikler 19 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Meydanda kurulacak olan sahnede her akşam farklı bir konser ve gösteri düzenlenecek. 18 Nisan Cuma günü Liseli Orkestralar Yarışıyor Finalistleri, 19 Nisan Pazar günü Çocuk Halk Dansları Gösterileri, 20 Nisan Pazar günü Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 21 Nisan Pazartesi günü Osmangazi Belediyesi Temiz Orkestra ve 22 Nisan Salı günü Grup Date, sahne alarak çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. 23 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşecek olan Ecem Boyacı konseri ile de bayram coşkusu zirve yapacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının dikkat çeken bir diğer yanı ise atölye çalışmaları olacak. Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin yanı sıra aile katılımına açık olan atölye çalışmaları düzenlenecek. Çini atölyesinden geri dönüşüm kukla atölyesine, masal çizgi roman atölyesinden origami atölyesine kadar uzanan geniş bir yelpazede hem eğitici hem de öğretici faaliyetler düzenlenecek. Aynı zamanda OSMEK çadırı, satranç çadırı, oyun parkuru, atölye çalışma alanları ve sergi alanları ile çocuklar gün boyunca eğitici ve eğlendirici zaman geçirme fırsatı bulacak.

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan’ı ilçedeki tüm çocuklara doya doya yaşatmak adına birçok mahallede etkinlikler düzenleyecek. 18 Nisan Emek Parkı Meydanı, 19 Nisan Alemdar Açık Pazar Alanı, 20 Nisan Demirtaş Meydanı, 21 Nisan Atıcılar (Sabri Katırcı İlkokulu) ve 22 Nisan Hamitler’de (Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu önü) düzenlenecek olan konserler, gösteriler ve eğlence dolu etkinlikler çocukları bekliyor olacak.