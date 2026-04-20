Geleceğimizin umudu çocuklar, bugünden yarına uzanan eller. Çocukluk dönemi insan yaşamının masumiyetinin, hayallerinin ve altın çağının dönemi. Çocuk hastaların sır katipliğini yapan çocuk doktorlarının yazdığı öyküler, Türk Pediatri Kurumu'nun öncülüğünde bir kitapta toplandı.

Editörlüğünü İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özgür Kasapçopur'un yaptığı 'Umudun Adı: Çocuk' kitabı İstanbul Tıp Kitabevi'nden yayınlandı.

Türkiye'de görev yapan çocuk hekimlerinin yazdıkları öyküler arasından seçilen eserler, tek kitapta toplandı. Kitapta, doktorların çocukları ve hastalarının yaptıkları resimler de yer aldı. Eser, 20 ayrı öyküden oluşuyor.

Kitabın editörü Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, kitabı, Türkiye'de görev yapan pediatristlere ve çocuklara adadıklarını söyledi.