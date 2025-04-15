Dünya futbolunun yıldız ismi Victor Osimhen, Türkiye’de ‘Atıştır, açlığını yatıştır!’ iletişimiyle zihinlerde yer edinen Ülker Çizi’nin yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ülker’in açlık yatıştırmasıyla ünlenen süper kahramanı Çizimen’in partneri olan yıldız oyuncu "Bu reklam filminde benim gibi maske takan ve insanları açlıklarını yatıştırarak mutlu eden Çizimen’le bir arada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen, Ülker’in ikonik markalarından Çizi’nin yeni reklam filminde başrol oynadı. Reklamda Ülker Çizi’nin reklam yüzü olan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip Ömer Başdoğan nam-ı diğer "naletbebe"nin oluştuğu süper kahraman Çizimen’le, futbolun süper yıldızı Osimhen aynı sahayı paylaştı. Reklam çekiminde birbirinden güzel goller atan Victor Osimhen’in, röveşatası dikkat çekti. Çizimen ve Osimhen reklam filminin yanı sıra birbirinden eğlenceli sosyal medya içeriklerinde de yan yana gelecek.

Osimhen: Futbol da Çizi de insanları mutlu ediyor

Futbol kariyeri boyunca tüm taraftarlarca sevildiğini hissettiğini söyleyen Victor Osimhen, "Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli bir spor ve insanları mutlu eden bir yanı var. Aynı atıştırmalıklarda olduğu gibi. Çizi de yendiğinde insanların açlığını yatıştırıp onları mutlu ediyor. Ülker’den bu eğlenceli teklif geldiğinde ‘Neden olmasın’ demiştim. Şimdi ise bu reklamda benim gibi maske takan ve insanları mutlu eden Çizimen’le bir arada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Mustafa Kabakçı: Eğlenceli bir reklam filmi oldu

Ülker’in sporla iç içe bir marka olduğunu vurgulayan Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı sözlerine şöyle devam etti: "Markalarımızla sporu bir arada konumlamayı seviyoruz. Türkiye’de ‘Atıştır, açlığını yatıştır!’ iletişimiyle zihinlerde yer edinen Çizi’nin reklam filmlerinde de futbolu kullanıyoruz. Ülker Çizi’nin son kampanyası için oluşturduğumuz Çizimen isimli süper kahraman karakteri çok sevildi. O sebeple biz de Çizimen’i futbolun çok sevilen bir ismiyle bir araya getirmeyi düşündük. Çizimen ve Osimhen’in birlikteliği çok eğlenceli bir reklam filmi ortaya çıkardı. Markalarımızla sporu bir araya getirmeye devam edeceğiz."