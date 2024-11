Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 1’inci kitap fuarı yapıldı.

Çınar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 1’inci kitap fuarı yapıldı. Çınar Kapalı Spor Salonu’nda 10 Kasım’a kadar sürecek fuarın açılışına Kaymakam Zikrullah Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Aydın, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

30 yazar ve şair ile 93 yayınevinin yer aldığı fuarda konuşan Kaymakam Zikrullah Erdoğan, “30’dan fazla yazarımız, şairimiz, bu konuda destek veren, gönül veren tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Her kitapta, her yazarda, her şairde ayrı ayrı kendimizi bulduğumuz güzelliklerle burada 6 gün boyunca güzel şekilde icra edeceğiz. Bu tarz etkinliklerimiz özellikle okuma, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz hız kesmeden inşallah tüm canlılığıyla buluşmaya devam edecek” dedi.