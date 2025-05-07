Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğretmenevinin bahçesinde bulunan çınar ağacından kopan büyük bir dal, park halindeki aracın üzerine düştü.

Olay, Mustafakemalpaşa Öğretmenevi bahçesinde henüz normal sezon açılmadığı için vatandaşların oturmadığı bir saatte yaşandı. Ağacın büyük dalı, araçların park ettiği alana düşerek Wolksvagen Tiguan marka aracın kaporta kısmında ciddi hasara yol açtı. Öğretmenevi bahçesinin sezon açıldığı dönemde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığı öğrenildi. Olayın sakin bir dönemde yaşanması, muhtemel bir faciayı önledi.

Yetkililer olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatırken, bölgede bulunan ağaçların bakım ve kontrollerinin de gözden geçirileceği öğrenildi.