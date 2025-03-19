CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Suç örgütü liderliği" ve "Terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine Ankara’dan İstanbul’a geldi. Önce İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine giden Özel, buradaki görüşmesinin ardından Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti. Özel’in bir süre sonra açıklama yapması bekleniyor.