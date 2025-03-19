CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Suç örgütü liderliği" ve "Terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine Ankara’dan İstanbul’a geldi. Özgür Özel ve beraberindekilerin içinde bulunduğu araç, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine giriş yaptı.