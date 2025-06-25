CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Büyükçekmece’de düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ardından partisince, İstanbul Büyükçekmece Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingde Özel, alandaki vatandaşlara seslendi. Özel, "Bugün Marmara’nın incisi güzel insanların, yürekli insanların, gönlünde varan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların Büyükçekmecelilerin konuğu olmaya, sizlerle selamlaşmaya, sizlerle birlikte sesimizi duyurmaya geldik. Büyükçekmece’nin sesini Türkiye’ye duyurmaya geldik. Hasan Akgün, burada, Büyükçekmece’de tam 7 kez seçime girdi, 7 kez seçildi. Hasan Akgün, ANAP’tan seçildi. Hasan Akgün, Cumhuriyet Halk Partisi’nde Baykal aday gösterdi, seçildi. Kemal Bey aday gösterdi, seçildi. Biz aday gösterdik, seçildi. 31 yıldır belediye başkanı olarak, 50 yıldır belediyeci olarak, çocuk yaşından beri buraya, buralara, sizlere hizmet etti. Biz bu dönem, Ekrem Başkan’la birlikte, Hasan abi dedik, 30 yıl yaptı. Bugün de, değişim diyoruz, bir genç arkadaşa görevi versin, Hasan Başkan’a bir görev tanımlayalım. Belediye başkanlarının abisi olarak, genel koordinatörü olarak, onlara katkı sağlasın, onlara tecrübelerini aktarsın. Allah var, Hasan Başkan da olmaz demedi. Yani, biz Hasan Başkan’dan vazgeçtik, Hasan Başkan kendinden vazgeçti, bunca yıl yaptım, nasıl derseniz öyle yapalım, nerede derseniz partim için çalışırım dedi. Ama, anketi bir yaptık ki, Hasan Başkan’dan Büyükçekmece vazgeçmedi" diye konuştu.