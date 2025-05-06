CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, Savcılıkta verdiği ifadenin ardından ’kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darp eden şüpheli Selçuk Tengioğlu’na (66) yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 3 saat beklediği aktarıldı

Öte yandan olaya ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli Selçuk Tengioğlu’na olay tarihinde kalmakta olduğu Taksim 34 isimli aparttan 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanına doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği aktarıldı. Şüphelinin AKM önünde yaklaşık 3 saat beklediğinin kaydedildiği sevk yazısında, bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı, tören bitimine doğru Özel alandan ayrıldığı sırada şüphelinin, Özel’in yüzüne tokat atmak suretiyle darp ettiği anlatıldı.

HTS ve MASAK verilerine göre eyleme başka katılan kişiler tespit edilemedi

Sevk yazısında, şüphelinin şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda hali hazırda çalışmaların devam ettiği, şüphelinin eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü, hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı ifade edildi.