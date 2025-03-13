CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Trump, her gün dünya siyasetinin merkezine bir bomba bırakıyor. Maalesef Filistin için, ’Gazze, güzelmiş orası sahil şeridi biz bu Filistinlileri etraftaki ülkelere yollayalım oraya da güzel yazlıklar oteller yapalım orayı turizmde işletelim’. Ya sen dünyanın sahibi misin? Orası Filistin, orası kutsal topraklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen bir iftar programına katıldı. Özel, "Bugün Yenimahallelilerle birlikte orucumuzu açtık. Allah kabul etsin tuttuğunuz oruçları, Ramazan boyunca yaptığınız, yapacağınız ibadetleri" diye konuştu.

"Ne kadar erken gelirse sandık milletin yüzü o kadar erken gülecek"

Sandık ne kadar erken gelirse milletin yüzünün o kadar güleceğini söyleyen Özel, "Ben ona dedim ki muhalefetin belediye başkanlarını gözaltına alarak, hapse atarak, meclis üyelerini hapse atarak ana muhalefet partisine kayyum atamaya çalışarak, büyükşehir belediye başkanına siyasi yasak getirmeye, gelecekte kendisine rakip olacak kendini şimdiye kadar üç kez dört kez yenmiş birisinin siyasi hayatını bitirmeye çalışarak, bunu da kamu gücü kullanarak bunu da hakimleri buna alet ederek yapmak cesaret değil. Bir cesaret göstereceksen, geçeceksin karşımıza sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık milletin yüzü o kadar erken gülecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin konusunda, Trump’a bir şeyler söylemesi gerektiğini ifade eden Özel, "Amerika seçimlerini Trump kazandı. Her gün dünya siyasetinin merkezine bir bomba bırakıyor. Maalesef Filistin için, Gazze güzelmiş orası sahil şeridi biz bu Filistinlileri etraftaki ülkelere yollayalım oraya da güzel yazlıklar oteller yapalım orayı turizmde işletelim. Ya sen dünyanın sahibi misin? Orası Filistin, orası kutsal topraklar. Orada 1967 sınırlarında, iki devletli Doğu Kudüs’ün başkenti olduğu bir yapıyla ilgili Birleşmiş Milletler kararı var. Dünyayı tanımıyor oraya gideceğim diyor. Ben dün dedim ki bir cesaret göstereceksen şu Trump’a karşı bir şey söyle, Filistin Filistinlilerindir, oraya dokundurtmayız de" açıklamasında bulundu.