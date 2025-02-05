Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman’da nikah ve çok amaçlı salonun temel atma törenini gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depreminde yıkılan nikah salonunun yerine yenisinin yapılması için gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı içinde yapılacak olan nikah ve çok amaçlı salonun temel atma töreninde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuşmasının ardından Özgür Özel konuştu.

Özel, deprem bakanlığının kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bütün Türkiye’nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği birisini depreme hazırlık bakanı olarak atamasını, bütün siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını ve bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum" dedi.

Temeli atılan nikah salonuyla ilgili de konuşan Özel, "20 bin metrekarelik bu alanda 2 bin metrekareye bir nikah salonu ve çok amaçlı bir salon yapacağız. Bu parka bir amfi tiyatro yapacağız. Burası bittiğinde Adıyaman’ın yeniden gözbebeği olacak. Burada binlerce Adıyamanlı mutlu bir hayat için en güzel günlerini yaşadı, ’evet’ dedi. Ama depremden sonra bu alan çadırlarla doluydu. Büyük açılara, yakınlarını kaybetmişlere ev sahipliği yaptı. Bu acıların üstüne o güzel günlere geri dönmenin vakti geldiği için ve yine Adıyaman’ın çok önem verdiği nikah salonunu Cemil başkanımız hızlı bir şekilde inşaatını yapacak. Biraz önce başkanımın söylediği gibi hep birlikte gelip açılışını yapacağız" diye konuştu.