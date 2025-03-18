CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İslam coğrafyasında gözyaşı dinmiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ülkenin gündemi ne olursa olsun sürekli gözettiği, temas halinde olduğu, görüşlerini sorduğu, onlara rağmen bir şeyin yapılmayacağının teminatı olduğu çok değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tam sekiz ay önce üç büyük yapıyı, yani devlet protokolünde de şehit ailelerini ve gazileri temsil eden biri vakıf, ikisi dernek; üç büyük yapının taleplerini alarak, Türkiye’de 200’ün üzerinde şehit aileleri derneklerini, gazi derneklerini ziyaret ederek, sekiz ay önce 18 kanunda değişiklik yapan bir teklifi Meclisimizin ilgili komisyonlarına emanet ettik. Süreleri doldu, maalesef bir çalışma yok. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı’ndan bu konuda bir çalışma yapıldığı söylendi, umutlandık. Dikkatle takip ediyoruz. Hem Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüdür, hem de Şehitleri Anma Günü’dür. Buradan bir kez daha bütün siyasi parti gruplarına ve grubu bulunmayan siyasi partilere 18 kanun teklifiyle Türkiye’de artık şehit ailelerinin, gazilerin haksızlıktan, eşitsizlikten ya da kendilerine verilen sözlerin tutulmamasından şikayet etmedikleri bir kanuni düzenlemeler bütününü hayata geçirmek için hep birlikte olmamız gerekir. Bu noktadaki çağrımızı bir kez daha ifade ederek sözlerime başlıyorum" diye konuştu.

"İslam coğrafyasında gözyaşı dinmiyor"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 1,5 yılda 20 bini çocuk, 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, "Mübarek Ramazan ayındayız. Ancak İslam coğrafyasında gözyaşı dinmiyor. 50 bin şehit var. 19 Ocak’ta bir ateşkes başladı. Memnuniyetimizi ifade ettik, umutlandık. O ateşkesten sonra Trump’ın Filistin’e emirleri başladı. Ondan cesaret alan Netanyahu’nun ‘Şunu yapmazsanız ateşkesi bozarım, bunu yapmazsanız bozarım’ Maalesef dün akşam ateşkesi bozdular. Ben bu konuşmaya hazırlanırken 300 kişiydi katliamda ölenlerin sayısı, buraya gelirken 404’e ulaştı. Çok sayıda çocuk, kadın hayatını kaybetti. Bu rakam 500’e doğru ilerliyor. Her yarım saatte 20, 30 kişi artıyor. Ve gerekçe Niye bozdun sen bunu? ‘Bir, bütün rehineleri teslim etmediler. İki, ABD’nin tekliflerini reddediyorlar.’ Ne teklif ediyor ABD? Filistinlilerden Gazze’yi arındıracak, Filistinlileri civar ülkelere yollayacak. Gazze’ye Trump oteller, tesisler yapacak. ‘Çok güzel yermiş burası’ diyor. Orayı turizme açacak İsrail ile birlikte. Böyle bir şey konuşulduğunda Alman Cumhurbaşkanı, ‘Tehcir kabul edilemez, insanlık suçudur bu’ dedi. Yanında duran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Steinmeier’i dinledi, ağzını açmadı, günlerce sustu. Dedim ki, ‘Cesaret muhalefete saldırmakla olmaz, Filistin davasına sahip çıkmakla olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında emekliye verilecek olan 4 bin lira ikramiyenin yeterli olmadığını ifade eden Özel, "Ramazan Bayramı geliyor, Şeker Bayramı geliyor. Türkiye’de de çocuklar gidecekler komşularının kapılarına, büyüklerinin kapılarına. El öpecekler, şeker toplayacaklar, çikolata isteyecekler. Öyle bir süreçteyiz ki yaklaşan bayram emeklilerin gırtlağını düğümlüyor. 14 bin lira emekli maaşıyla kira ödemek, ısınmak, kendini doyurmak, bir de gelecek bayramı karşılamak. Çok büyük bir zorlukla karşı karşıyalar. Burada belki bir ümit, alınacak bayram ikramiyesi. Tekrar hatırlatayım. 7 Haziran 2015’te Cumhuriyet Halk Partisi’nin söylediği, 1 Kasım’da AKP’nin ‘Biz de vereceğiz’ dediği, 2018’e kadar kulağının üstüne yattığı, 2018’de seçimlere gelirken son bayramda bin lira verdiği bir bayram ikramiyesi var. O bin liraya o gün itiraz ettik biz. Niye ettik? Biz ‘Asgari ücret’ diyorduk, asgari ücret bin 400 küsur liraydı. Bunlar bin lira veriyordu, asgari ücretin yüzde 65’i filan" diye konuştu.

"CHP, Türkiye’nin birinci Partisi"

Seçim anketlerine göre CHP’nin birinci olduğunu dile getiren Özel, "Erdoğan’a söyledim, anketler var. Anketlerde parti kırılımları var. ‘Ben bakıyorum, sen de bak’ dedim. ‘Öyle yalan yanlış videoları kesip kesip oraya koydurup, grupta izletme. Koy bir anket izleyelim’ dedim. Önce anket demişken bir şey söyleyeyim. ‘Anketler nasıl?’ diye soruyorsunuz ya bazen, aynı kurulduğu günkü gibi. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisi. Anket sorusu, ‘Misafir ağırlama maliyeti arttığı için aile, eş dost ile yapılan ev buluşmalarının azaldığını düşünüyor musunuz?’ Türkiye geneli ‘Çok azaldı’ diyen yüzde 60, ‘Azaldı’ diyen yüzde 24, vatandaşın yüzde 84’ü ‘Ev gezmeleri azaldı, ekonomik zorluklardan’ diyor. Bakın ‘Azalmadı’ diyenlerin Türkiye’deki ortalaması yüzde 14. Parti kırılımı, AK Partililerin yüzde 19’u diyor ‘Azalmadı’. Yüzde 81 ‘Azaldı’ diyor. CHP’lilerin yüzde 7’si, MHP’lilerin yüzde 24’ü, İYİ Partililerin yüzde 10’u, DEM’lilerin yüzde 6’sı, Yeniden Refahlıların yüzde 15’i ‘Azalmadı, eskisi gibi gidip gelebiliyoruz’ diyor. Geri kalanı ‘Bu ekonomik şartlardan dolayı ne iftara misafir ağırlayabiliyoruz, ne iftar sonrası misafirliğe gidebiliyoruz’ diyor. Erdoğan, kendi seçmeninin yüzde 80’inin verdiği cevap ortadayken, bu memlekete daha fazla zulmetme, bu memleketin yakasından düş artık" dedi.

"Tercümesi yok bunların burada yaptıklarının"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmeye çalışıldığını ifade eden Özel, "Şimdi gelmişler bir yandan altı farklı dava ile Ekrem Başkan’a siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Avrupalılar duyuyor, inanamıyorlar. Bir de ‘Diploma, neymiş o?’ diyorlar. Vallahi Almancaya, İngilizceye tercümesi yok bunların burada yaptıklarının. Ekrem Başkan’a daha önce ‘Elini arkana bağlayarak yürüdün’ diye soruşturma açmışlardı. Daha beteri 35 yıl önce üniversiteden aldığı diplomaya dava açtılar. Ve şimdi eli kulağında, yarın umuduyla bekliyorlar ki o diplomayı iptal edilsin. Bakın elimde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün Ekrem Başkan’ı çağırdığı gazete ilanı var. Ekrem Başkan’ı çağırdığı. Sırf o mu? Bir yıl önce 50 kişi, o sene onunla birlikte 50 kişi, sonrasında bir 40 kişi. İlan veriyor İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden. Diyor ki, 90-91 eğitim yılında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edeceğiz. 14 Eylül 1990 Cuma gününe kadar bize başvurun. Ekrem Başkan gazete ilanını görüyor, geçen yıl kendi okulundan kabul edilenleri de biliyor. Ve oraya başvuruyor. Bakın başvuruyu yaparken gerekli belgeler var" dedi.