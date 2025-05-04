CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Yavuz Top’un Sarıyer’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında kendisine yapılan saldırıya yönelik açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün barışın konuşulması lazım, bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulmasının hem demokratik açılımlarla tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bunu istemediği için bugün o saldırının gerçekleştirilmesine ön açtılar. Bir süredir tehditler alıyoruz. İstihbari değerlendirmeler yapılıyor. Konya’da yaşananlar falan. Buradan bir tek şey rica edeceğim. Sırrı Süreyya’nın böyle bir barış güvercininin aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Sadece olay olduktan sonra eşimi, annemi, kızımı arayıp ’devam ediyorum’ dedim. Kızım çok merak edince on dakika yanına uğradım, programımıza devam ediyoruz. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk’e oldu, İnönü’ye oldu, sayın Kılıçdaroğlu’na oldu. Genel başkanlar hapse konuldu, linç girişimine uğradı. Burada bir sürü kirli bilgi uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan, bakanlardan, siyasi parti genel başkanlarına kadar herkes arayıp saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bundan sonra şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş, ne çıkarsa çıksın arkasında sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Hiç kimseye bir kırgınlığım yok. İşimizi yapıyoruz. Bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa, biz ölümü göze alıp cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder’in kendisine emanet ettiği bir sırrı paylaşan Özel, "Sırrı Süreyya geldi bir gün dedi ki şu son filmi izledin mi. ’Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filmini hatırım için izle dedi. Sonra ’beğendin mi’ diye sordu. ’Ben ölene kadar bu sır sana emanettir. O filmin senaryosunu ben yazdım’ dedi. ’Abi niye söylemiyorsun’ dedim. 1 Ekim öncesiydi. Partisinin şeytanlaştırıldığı bir dönemdi. ’Filmdekilerin emeğine yazık olur, öldükten sonra bilsinler’ dedi. ’Niye bana emanet ettin’ dedim. ’Atatürk’ü anlatıyor film. O partinin ilk genel başkanının anlattım, bunu da son genel başkanına emanet edeceğim herhalde’ dedi. Ben böyle duygular içerisinde olduğum bir günde öyle bize atılan yumruk falan bize değmez. Canımızı da yakmaz. Mücadele azmimizi arttırır" şeklinde konuştu.

Saldırganın sabıkasına ilişkin konuşan Özel, "İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, dördüncü evladının balkondan atlayarak kurtulabildiğine ilişkin bir bilgi bize İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar yakından ilgileniyorlar. Birileri böyle şeyler yapacaksa, bir provokasyon yapacaksa zaten böyle birini bulup yaparlar. Mutlaka bir azmettireni vardır. Bugün DEM Parti Milletvekilinin Türkiye barışa kavuşsun diye, terör sorunu bitsin diye ömrü boyu emek sarf etmiş birinin cenazesinde olduğuna göre bu süreçten rahatsız olanlar, bu suçu birinin üzerine yıkmak isteyenler veya bize bir mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. Biz bir bütün olarak güçlü durmak durumundayız. Biz buradan bir husumet üretirsek, o yumruğu attırmaya çalışana prim vermiş olursunuz" diye konuştu.

Siyasetteki "telef" polemiğine değinen Özel, "Benim bundan sonra telef meselesi üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonu bir değer taşıyor o açıdan. Ben geçmiş olsun telefonunu kale alıp o telef sözünün geri alındığını düşünüyorum. Siyaset söz ile yapılır. Söz ile yapmaya devam edeceğiz. Kim ikna ederse, millet kimi takdir ederse bu ülkeyi o yönetecek. Sandığa saygılı olmaya ve sandığı boşa çıkarmaya çalışanlara karşı demokratik mücadelemizi vereceğiz. Böyle bir günde buradan siyasi tartışma yaratmak benim işim değil. Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Siyasette söze önem verenleri haklı çıkaran bir süreçtir. Ümit ediyorum bu yeni bir milat olur. Türkiye’de siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasını, suçlanıyorlarsa tutuksuz yargılanmalarına vesile olacak bir takım adımların atılmasına katkı sağlarsa memnu oluruz. Sağlamazsa mücadeleye devam ederiz" ifadelerine yer verdi.