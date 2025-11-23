Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan açık ile kapalı ceza infaz kurumunda yedikleri yemekten rahatsızlanan ve zehirlendiklerinden şüphelenilen hükümlülerin sayısı 266’ya yükseldi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde yer alan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 141 hükümlü şehrin çeşitli hastanelerinde tedavi altında alındı. Tedavisi tamamlanan 127 hükümlü taburcu edilirken 14’ünün sağlık durumlarının iyi ve kan analizlerinin devam ettiği öğrenildi. Aynı yerleşkede bulunan 1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise 52 hükümlüde benzer şikayetler görüldü. Bu grubun da tamamının ayakta tedavi edilip taburcu edildiği öğrenildi. Bu çerçevede zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen hükümlü sayısı 266’ya yükselirken kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde sağlık taramalarına devam edildiği öğrenildi.