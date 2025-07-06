Eskişehir’de sıcak havaya rağmen çevre temizliği yapan çocukları, mahalle esnafı dondurma ile ödüllendirdi.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak’ta yaşları küçük olmasına rağmen büyük bir duyarlılık örneği sergileyen çocuklar, 30 dereceyi aşan sıcakta çevredeki çöpleri toplayarak mahallelerini temizledi. Bu davranışa kayıtsız kalmayan bahse konu bölgeye yakın olan marketin sahibi Ertuğrul Yüksel, örnek bir davranış sergileyen çocukları dondurma ile ödüllendirdi. Çevre temizliği yapan çocuklara dondurma ikram eden Yüksel, "Bu yaşta böyle bir duyarlılık görmek mutluluk verici. Ben de onları mutlu etmek istedim" dedi.