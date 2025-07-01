Mersin’in Tarsus ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) yüklenici firmasının Cetvel Kanalı’ndaki tadilatı sırasında kaldırım taşları ve zemin zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçede Mavi Bulvar üzeri Yeni Mahalle ile Şehitishak Mahallesi arasındaki bölgede, temizlik ve kanal duvarı tamirat çalışması yapan yüklenici firma ekipleri, geçtiğimiz aylarda Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılan kaldırım taşlarının kırılmasına, zeminin ise bozulmasına neden oldu. 3 gün önce de Cetvel Köprüsü Kavşağı’nda yine Büyükşehir Belediyesince yapılan asfalt serim ve çizgileme çalışmasından sonra, paletli iş makinesi üzerinden geçerek tahribat oluşturdu.

Kent merkezinden geçen Cetvel Kanalı genelinde yapılan çalışmalarda kaldırımlara zarar verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.