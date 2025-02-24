Çeşme Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 30. yıl dönümünü Çeşme Kültür ve Sanat Derneğinin katkı verdiği görkemli bir konserle kutladı. Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Abdülkadir Meragi’den Günümüze" başlıklı özel konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

1995 yılında kurulan ve yıllardır Çeşme halkı ile buluşan Türk Sanat Müziği Korosu, Meragi’nin eserlerinden oluşan bir seçkiyle sahne aldı. 19 eserin seslendirildiği konserde, dokuz eser koro, on eser ise solistler tarafından icra edildi.

Konserin sunumunu dernek üyelerinden Tuğba Buldan üstlenirken, koronun şefliğini Doç. Dr. Mücahit Yalçın Öztüfekçi yaptı.?Dernek Başkanı Arda Gönül, rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamazken, soğuk havaya rağmen sanatseverler konseri izlemek için büyük bir ilgi gösterdi.

Konser, Halil Soytürk ve Serhat Karaaslan’ın sunduğu sinevizyon gösterimiyle başladı. Gösterimde, derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği konserlerden özel kesitler yer aldı. Ardından, TRT Devlet Klâsik Türk Müziği saz sanatçılarının eşliğinde koro sahne aldı.

Türk Sanat Müziğiyle Büyüleyici Bir Gece?Konserin ilk bölümünde Kürdilihicazkar faslı ve Segah şarkılarıyla birlikte iki Hüzzam türkü seslendirildi. İkinci bölümde ise Nihavent makamındaki eserler sanatseverlerle buluşturuldu.

Gecenin sonunda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, koro, orkestra ve dernek üyeleri adına Ramazan Saatli ve Yener Elmas’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.