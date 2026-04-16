Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde eski Devlet Hastanesi, Öğretmen Evine dönüştürülecek.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı proje Sağlık Bakanlığına sunuldu. Projenin onaylanması halinde, Çermik'teki öğretmenler için önemli bir ihtiyaç olan Öğretmen Evi sorunu da giderilmiş olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Öğretmen Evine dönüştürülecek hastaneyi yerinde inceledi. Mevcut binanın fiziki koşulları hakkında incelemelerde bulunan Sadoğlu, yapılması gerekenler hakkında yetkililerle değerlendirmelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlü Salih Sadoğlu, ''Eğitim camiamızın önemli bir ihtiyacını karşılayacak proje, ilçemize hayırlı olsun'' dedi.