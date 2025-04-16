Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı ve Cendere Köprüsü’nde turizm sezonu renkli görüntülerle açıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Nemrut Dağı ve Cendere Köprüsü’nde 2025 turizm sezonu açılış etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Bölgedeki yoğun rüzgar ve kar yağışı altında yapılan etkinlikte Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman Üniversitesi öğrencileri halay çekip ziyaretçilere karanfil dağıttı. Nemrut Dağı’nın tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Nemrut Dağı’nın hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir ilgi odağı olduğunu belirterek, "2025 turizm sezonunu açmış bulunmaktayız. Nemrut Dağı’nda karanfillerle açılışını yapmayı planladığımız programı, hava muhalefeti nedeniyle yine ilimizin değerli tarihi ören yerlerinden olan Cendere Köprüsü’nde devam ediyoruz. Burada gelen misafirlerimize parafini dağıtarak turizm sezonunu açmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere bundan 2 yıl önce Adıyaman asrın felaketini yaşadı. O süreçte yaklaşık 60 bin turist misafir etmiştik. Ancak hemen ertesi yılında 2024 yılı için 161 bin kadar turist misafir ağırladık. 2025 sezonu için hedefimiz yaklaşık 500 bin turist olarak planlamaktayız" dedi.