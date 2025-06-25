Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar Kocacami’de imamlık yapan Sadettin Kılıç’ın cenazesi, vasiyeti nedeniyle görev yaptığı camideki türbe bahçesine defin edilmek için 4 gün bekletilince ilçede adeta bir kriz çıktı. Sevilen imam için vatandaşlar da seferber olup türbeye defin istedi. Belediye izin vermedi, çevik kuvvet saatlerce olay çıkmaması için bekledi. Son olarak Cumhurbaşkanlığından gelen izinle 88 yaşındaki emekli imam Muhyiddini Rumi Hazretleri Türbesi’nin bahçesine defin edildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce 88 yaşında vefat eden Sadettin Kılıç’ın, vasiyetinde Eski Burhaniye Belediyesi binasının yanındaki yakınındaki Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi’ne defnedilmek istediği belirtildi. Ancak aile yakınlarının bu talebi, CHP’li Burhaniye Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Bu süreç ve izin alma çabaları 4 gün sürdü ve sorun belediye ve vatandaşlar arasında bir krize dönüştü. Zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Bölgeye, Burhaniye Kaymakamlığı’na vekâlet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş gelerek sorunun çözümü için girişimlerde bulundu. Kaymakam Odabaş ile birlikte Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de bölgeye gelerek CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile görüştü.

Defin işlemi için gerekli olan Cumhurbaşkanlığı onayı beklenirken zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türbe çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Onayın gelmesinin ardından, Sadettin Kılıç, vasiyeti üzerine türbe bahçesine defnedildi.

Sadettin Kılıç’ın büyük oğlu Cemalettin Kılıç yaptığı açıklamada, "Babamız Burhaniye’ye manevi şahsiyet olarak damgasını vurmuş bir kişidir. 65 senedir Burhaniye’ye hizmet eden bir şahsiyettir. Bize de vasiyet etti. Defnetmek istediğimiz yer, çocukluğumuzun geçtiği, onun da 50 yıl yaşadığı evin yanıdır. 22’sinde kaymakamlığa dilekçeyle başvurduk. Bugün saat 14.30’da Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bilgisi geldi. Ancak Burhaniye Belediye Başkanı bu yerin belediyeye ait olduğunu söyleyerek izin vermek istemedi. Kaymakamımız ilgili kanunu okudu, ancak yine de belediye direndi. İl Emniyet Müdürümüz de geldi, vali bey tarafından asayişin sağlanması için görevlendirilmişti. Belediye başkanının tutumu halkla belediye çalışanlarını karşı karşıya getirdi. Polis olmasa büyük bir arbede çıkabilirdi. Şükür ki sabırla bekleyerek bu defin işlemini gerçekleştirdik" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, türbenin bulunduğu alanın belediye mülkiyetinde olduğunu ve meclis kararı olmadan böyle bir defin işlemine izin verilemeyeceğini ifade etti.