Siirt’in Çemikari Yaylası’ndaki yollar, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında inşa ediliyor.

Yapımı devam eden 32 kilometrelik Siirt - Pervari Ayrımı - Kubik - Çemikari - Doğan yolunda başlatılan çalışmalarla devam ediyor.

2 saatlik yolun 40 dakikaya düşürüleceğini belirten Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yolun bölge kalkınması için önemli olduğunu kaydetti. Kızılkaya, "Çemikare Yaylası’nın Şırnak yoluna bağlandığı yol ayrımındayız. Bu yayla yolunda 32 kilometrelik bir yol çalışması yapılıyor. Bu 32 kilometrelik yol çalışması bölgeyi canlandıracaktır. Özellikle Çemikare Yaylası Pervari balı ile meşhur bir yaylamızdır. Pervari balının yayılmasını, burada arıcılığın çok daha güzel yapılmasına vesile olacaktır. Bunun yanında tarım ve hayvancılığın daha da canlanacağı bir güzergahtır. 2 saatlik bir yolu 40 dakikaya düşürecek çok önemli kestirme bir yol. Bu yol Şırnak’a giden birçok vatandaşımızın geçmişte kullandığı bir yoldu. Ancak bu yolun standardı çok düşüktü. Bu sene Karayolları Genel Müdürlüğümüz burayı programa alarak bize çok büyük bir hizmeti gerçekleştirme imkanı sundu. Bu vesileyle bu bölgenin uzun zamandır beklediği bu yatırımın gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na ve bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. ’Terörsüz Türkiye’ noktasında memleketimizde huzurun tamamen tesis edildiği günlerde bu yatırımlar ülkemiz için, bölgemiz için çok büyük hayırlara vesile oluyor" ifadelerini kullandı.