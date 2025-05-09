CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "MÜSİAD’ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, kuruluşunun 35. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un da kalımı ile bugün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. MÜSİAD Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Bugün mutlu olduğumuz günlerden birisi. Çünkü CEMAR Traverten’in MÜSİAD üyesi olmasından dolayı çok mutluyuz. Bugün de 35. yılını kutladığımız MÜSİAD’ın bu organizasyonunda Cumhurbaşkanımızla birlikte bu programa katılacak olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. MÜSİAD’ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor. Ben de bu önemli bir ailenin parçası olmaktan hem şirketim adına hem de şahsi olarak mutluyum. Yeni bir yönetim seçiliyor. Az önce yönetim oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi. Burhan başkanımıza başarılar diliyorum. Önceki yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve güzel şeyler yaptılar. Yeni başkanımızın ve yönetimin bu bayrağı çok çok ileriye götüreceğine adım gibi eminim" diye konuştu.