Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Samsunspor’a konuk olacak. Mavi-yeşilliler karşılaşmanın hazırlıklılarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesislerinde başladı. Çalışmaya salonda başlayan futbolcular, sonrasında iki grubu ayrılarak yenileme, taktik, pas oyunu yaptı. Karadeniz ekibi ardından dar alanda yapılan çift kale maç ile günü tamamladı.