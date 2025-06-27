Rize’de ‘Bilim kafe’ etkinliği kapsamında ‘Çayın gücü, çay bahçelerinden sağlığa uzanan yolculuk’ isimli etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Keziban Yazıcı "Yaptığımız çalışmalar hakkında üreticilere bilgiler vereceğiz, sohbet edeceğiz. Bir tohumdan bir fidana, bir bahçeye, bahçeden fabrikalara, fabrikadan tüketicilerimizin bardağına kadar olan süreçte çay hakkında yaptığımız çalışmaları üreticilerimizle paylaşacağız. Bu çalışmaların verim ve kaliteye dönüşmesine vesile olacağız. Programda çayın yetiştirilmesi, gübrelenmesi ve toprak bakımı, toprak analizleri, çay da yapılan hasat, uygun hasat teknikleri, farklı çay ürünleri, bu ürünlerin çeşitlendirilmesi, çaydan alternatif ürünlerin üretilmesi, üreticimizin çaydan daha fazla gelir elde etmesine yönelik çalışmaları anlatacağız" dedi.

Son yıllarda iklim değişikliğine karşı tüm dünyanın önlem aldığına da dikkat çeken Yazıcı "Çay konusunda bu anlamda bizim de çok önemli çalışmalarımız var. Yeni çeşitlerin geliştirilmesi, farklı üretim teknikleri, mekanizasyon, çayın sağlık üzerine etkileri, çaydan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik çalışmalara değindik ve çok güzel geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.